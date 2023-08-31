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Оборона 31.08.2023 23:11

ВС Армении в третий раз за вечер четверга обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана вновь сообщило, что ВС Армении – в третий раз за вечер четверга – подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе.

«31 августа в 22:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района», - отмечает оборонное ведомство.

Минобороны подчеркивает, что подразделения ВС Азербайджана «приняли

адекватные ответные меры».

Р.Ахмедов

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Тэги: ПОЗИЦИИ, ОБСТРЕЛ


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