ВС Армении в третий раз за вечер четверга обстреляли позиции ВС Азербайджана на границе

Министерство обороны Азербайджана вновь сообщило, что ВС Армении – в третий раз за вечер четверга – подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных на границе.
«31 августа в 22:15 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населённого пункта Истису подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Истису Кяльбаджарского района», - отмечает оборонное ведомство.
Минобороны подчеркивает, что подразделения ВС Азербайджана «приняли
адекватные ответные меры».
Р.Ахмедов
Производство СПГ на плавучих установках стало привлекательнее наземного - WoodMac
Совокупная мощность ветроэнергетики в США к началу 2023г превысила 144 ГВт
Fitch подтвердило рейтинги Китая на уровне «A+» со «стабильным» прогнозом
«Карабах» вышел в групповой раунд ЛЕ
Реорганизации лабораторного отделения Габалинской ЦРБ обойдется в 540 тыс. манатов
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Инфляция в еврозоне в августе осталась на уровне 5,3%, ожидалось замедление до 5,1%
Залужный и Милли обсудили поставки вооружений и боеприпасов, усиление ПВО Украины
Amazon расширит клиентскую базу за счет соглашения с Shopify
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Оплата парковки стала быстрее с Bakcell
Будущее разведки и разработки: празднование 10-й юбилейной технической Каспийской конференции SPE в Баку, Азербайджан.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС