Назначен новый глава Туркменгеологии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от должности председателя госкорпорации "Туркменгеология" Мердана Розыева в связи с переходом на другую работу, новым руководителем "Туркменгеологии" назначен Гурбангельды Гарлыев.
Соответствующие указы главы государства опубликованы в пятницу в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан".
В тексте указа не сообщается прежнее место работы Гарлыева.
Розыев возглавлял "Туркменгеологию" с июля 2020 года.
Госкорпорация "Туркменгеология", согласно информации на ее сайте, - это госорган, занимающийся проведением геологоразведочных работ и открытием новых месторождений природных ресурсов на территории Туркмении, а также сбором, хранением и распространением информации о природных ресурсах страны.
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