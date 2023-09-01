Назначен новый глава Туркменгеологии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов освободил от должности председателя госкорпорации "Туркменгеология" Мердана Розыева в связи с переходом на другую работу, новым руководителем "Туркменгеологии" назначен Гурбангельды Гарлыев. Соответствующие указы главы государства опубликованы в пятницу в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан". В тексте указа не сообщается прежнее место работы Гарлыева. Розыев возглавлял "Туркменгеологию" с июля 2020 года. Госкорпорация "Туркменгеология", согласно информации на ее сайте, - это госорган, занимающийся проведением геологоразведочных работ и открытием новых месторождений природных ресурсов на территории Туркмении, а также сбором, хранением и распространением информации о природных ресурсах страны.

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