Еврокомиссия одобрила адаптированную вакцину против COVID-19 компании BioNTech-Pfizer

Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу, что одобрила адаптированную вакцину против COVID-19 - Comirnaty XBB.1.5, которую разработала компания BioNTech-Pfizer.
"Эта вакцина знаменует собой еще одну важную веху в борьбе с этой болезнью. Это третья адаптация данной вакцины для ответа на новые варианты COVID-19. Вакцина разрешена для взрослых, детей и младенцев старше шести месяцев", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.
В документе сообщается, что, в соответствии с предыдущими рекомендациями Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), взрослые и дети от 5 лет, которым требуется вакцинация, должны получить однократную дозу, независимо от их истории вакцинации против COVID-19.
В Еврокомиссии отмечают, что разрешение выдано "после строгого анализа Европейского агентства лекарственных средств в рамках механизма ускоренной оценки".
"Комиссия дала разрешение на эту адаптированную вакцину в рамках ускоренной процедуры, чтобы позволить государствам-членам вовремя подготовиться к осенне-зимним кампаниям вакцинации", - сказано в сообщении ЕК.
В ЕС ожидают, что "адаптированная вакцина также увеличит широту иммунитета против нынешних доминирующих и новых вариантов".
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