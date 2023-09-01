Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8439 RUR   0.0177 GBR   2.1536 TRY   0.0636

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 83.63 +2.00 Brent 86.83 +1.59

Здравоохранение 01.09.2023 18:22

Еврокомиссия одобрила адаптированную вакцину против COVID-19 компании BioNTech-Pfizer

Еврокомиссия (ЕК) объявила в пятницу, что одобрила адаптированную вакцину против COVID-19 - Comirnaty XBB.1.5, которую разработала компания BioNTech-Pfizer.

"Эта вакцина знаменует собой еще одну важную веху в борьбе с этой болезнью. Это третья адаптация данной вакцины для ответа на новые варианты COVID-19. Вакцина разрешена для взрослых, детей и младенцев старше шести месяцев", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что, в соответствии с предыдущими рекомендациями Европейского агентства лекарственных средств (EMA) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), взрослые и дети от 5 лет, которым требуется вакцинация, должны получить однократную дозу, независимо от их истории вакцинации против COVID-19.

В Еврокомиссии отмечают, что разрешение выдано "после строгого анализа Европейского агентства лекарственных средств в рамках механизма ускоренной оценки".

"Комиссия дала разрешение на эту адаптированную вакцину в рамках ускоренной процедуры, чтобы позволить государствам-членам вовремя подготовиться к осенне-зимним кампаниям вакцинации", - сказано в сообщении ЕК.

В ЕС ожидают, что "адаптированная вакцина также увеличит широту иммунитета против нынешних доминирующих и новых вариантов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕВРОКОМИССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, ОДОБРЕНИЕ


Похожие новости


Фон дер Ляйен покинула сессию Европарламента после выявления COVID-19 у ее шофера Премьеры Молдавии, Грузии и Украины просят ЕК облегчить доступ к вакцинам от COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az