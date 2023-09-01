Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8439 RUR   0.0177 GBR   2.1536 TRY   0.0636

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 83.63 +2.00 Brent 86.83 +1.59

Дальнее зарубежье 01.09.2023 19:22

Китай готов продолжать налаживание отношений с Ватиканом

Китай стремится развивать и укреплять сотрудничество с Ватиканом и поддерживать эффективную связь с ним, заявил в пятницу представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин.

"Китай готов продолжить конструктивный диалог, способствовать укреплению взаимопонимания, развитию взаимного доверия и улучшению двусторонних отношений с Ватиканом", - цитирует Global Times слова Ван Вэньбина в посте в X (ранее - Twitter).

Он также добавил, что телеграмма председателю КНР Си Цзиньпину от папы римского Франциска, в которой понтифик заявил лидеру Китаю о своих молитвах ради благосостояния китайского народа, свидетельствует о дружественных отношениях между государствами и благожелательном отношении понтифика к Китаю.

Утром в пятницу папа Франциск впервые прибыл в Монголию, чтобы поддержать местное сообщество католиков - всего из 1400 человек.

Пересекая воздушное пространство Китая, понтифик отправил телеграмму китайскому лидеру: протокол требует от папы римского пересылать подобные сообщения, когда его самолет оказывается в иностранном авиапространстве.

КНР и Ватикан разорвали отношения в 1951 году. Однако за последние годы отношения между Пекином и Ватиканом стали улучшаться, а в 2018 году стороны заключили соглашение, которое урегулировало вопрос рукоположения епископов в Китае.

В настоящее время отношения государств осложняются тем, что Пекин требует разрыва отношений Святым Престолом с Тайванем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ВАТИКАН, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Президент Азербайджана поздравил новых руководителей Ватикана и Китая В Китае ждут от нового папы римского большей гибкости для улучшения отношений

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az