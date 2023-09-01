Китай готов продолжать налаживание отношений с Ватиканом

Китай стремится развивать и укреплять сотрудничество с Ватиканом и поддерживать эффективную связь с ним, заявил в пятницу представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбин.

"Китай готов продолжить конструктивный диалог, способствовать укреплению взаимопонимания, развитию взаимного доверия и улучшению двусторонних отношений с Ватиканом", - цитирует Global Times слова Ван Вэньбина в посте в X (ранее - Twitter).

Он также добавил, что телеграмма председателю КНР Си Цзиньпину от папы римского Франциска, в которой понтифик заявил лидеру Китаю о своих молитвах ради благосостояния китайского народа, свидетельствует о дружественных отношениях между государствами и благожелательном отношении понтифика к Китаю.

Утром в пятницу папа Франциск впервые прибыл в Монголию, чтобы поддержать местное сообщество католиков - всего из 1400 человек.

Пересекая воздушное пространство Китая, понтифик отправил телеграмму китайскому лидеру: протокол требует от папы римского пересылать подобные сообщения, когда его самолет оказывается в иностранном авиапространстве.

КНР и Ватикан разорвали отношения в 1951 году. Однако за последние годы отношения между Пекином и Ватиканом стали улучшаться, а в 2018 году стороны заключили соглашение, которое урегулировало вопрос рукоположения епископов в Китае.

В настоящее время отношения государств осложняются тем, что Пекин требует разрыва отношений Святым Престолом с Тайванем.