Экс-глава представительства ЕБРР в Армении назначен региональным директором банка по Южному Кавказу

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в пятницу объявил о назначении Алкиса Дракиноса региональным директором ЕБРР по Кавказу.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Дракинос в 1999-2000гг возглавлял представительство ЕБРР в Армении.
«Алкис Вриениос Дракинос назначен региональным директором ЕБРР по Кавказу», - подчеркивает ЕБРР.
Дракинос будет руководить операциями банка в Азербайджане, Грузии и Армении. Он приступил к своим обязанностям в Тбилиси (Грузия) с 1 сентября 2023 года.
На этом посту Дракинос сменил Катарину Бьорлин Хансен, которая назначена главой представительства банка в Молдове.
«Поддержка Кавказа является главным приоритетом для банка. Регион обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития и интеграции в мировую экономику, и я очень хочу начать работать с местными командами ЕБРР, чтобы внести ощутимый вклад в успех этих экономик», - заявил Дракинос, слова которого приводятся в пресс-релизе ЕБРР.
Р.Керимов
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