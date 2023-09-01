Экс-глава представительства ЕБРР в Армении назначен региональным директором банка по Южному Кавказу

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в пятницу объявил о назначении Алкиса Дракиноса региональным директором ЕБРР по Кавказу.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Дракинос в 1999-2000гг возглавлял представительство ЕБРР в Армении.

«Алкис Вриениос Дракинос назначен региональным директором ЕБРР по Кавказу», - подчеркивает ЕБРР.

Дракинос будет руководить операциями банка в Азербайджане, Грузии и Армении. Он приступил к своим обязанностям в Тбилиси (Грузия) с 1 сентября 2023 года.

На этом посту Дракинос сменил Катарину Бьорлин Хансен, которая назначена главой представительства банка в Молдове.

«Поддержка Кавказа является главным приоритетом для банка. Регион обладает огромным потенциалом для дальнейшего развития и интеграции в мировую экономику, и я очень хочу начать работать с местными командами ЕБРР, чтобы внести ощутимый вклад в успех этих экономик», - заявил Дракинос, слова которого приводятся в пресс-релизе ЕБРР.

Р.Керимов