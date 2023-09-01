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Дальнее зарубежье 01.09.2023 15:21

Военные Индонезии, США, Японии и еще четырех стран проводят учения в районе острова Ява

Военные Индонезии, США, Японии, Австралии, Сингапура, Британии и Франции накануне приступили к учениям Super Garuda Shield, сообщает Associated Press (AP).

В учениях, которые продлятся две недели, участвуют примерно 5 тыс. военнослужащих, включая 2,1 тыс. военных США и 1,9 тыс. Индонезии. Учения идут на острове Ява, а также в ряде других районах Индонезии, включая воды вокруг архипелага Натуна в южной части Южно-Китайского моря.

Согласно заявлению посольства США в Джакарте, американские и индонезийские военные в ходе учений будут усиливать оперативную совместимость, займутся управлением и координацией действий, отработают навыки амфибийных и воздушно-десантных операций, организуют боевые стрельбы и имитацию операции по захвату аэродрома.

AP отмечает, что расширение масштабов учений Super Garuda Shield вызывает опасения властей КНР, полагающих, что США создают аналог НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

В то же время Китай и Индонезия поддерживают хорошие отношения. Однако в Джакарте ранее выражали опасения в связи с действиями Пекина, которые индонезийские власти считают посягательством на исключительную экономическую зону Индонезии в Южно-Китайском море.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, США, ВОЕННЫЕ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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