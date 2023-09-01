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Дальнее зарубежье 01.09.2023 15:45

Проливной дождь нарушил дорожное движение в Брюсселе

Ливни, обрушившиеся в пятницу на Брюссель, создали проблемы для движения наземного транспорта в городе, сообщают бельгийские СМИ.

Из-за затопления закрыты несколько дорожных туннелей, заблокированы части трамвайных линий, а также повысилась нагрузка на пожарную службу, востребованную для откачки вод. Из-за ливня пострадали как общественные сооружения, так и частные дома.

Королевский метеорологический институт Бельгии объявил "желтый" уровень погодной опасности почти на всей территории страны, кроме провинции Люксембург, на всю пятницу.

Институт прогнозирует мощные ливни вместе с грозами вплоть до вечера. Местами возможно выпадение до 50 мм осадков за сутки.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, БРЮССЕЛЬ, ЛИВЕНЬ, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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