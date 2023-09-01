Еврокомиссия может заблокировать сделку Booking по покупке Etraveli за 1,63 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) может уже в этом месяце заблокировать сделку по покупке компанией Booking Holdings шведской Etraveli, владеющей сервисами по подбору авиабилетов, пишет газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Booking объявила о покупке Etraveli за 1,63 млрд евро у CVC Capital Partners в ноябре 2021 года.

В Еврокомиссии опасаются, что сделка существенно усилит позиции Booking и нанесет ущерб рыночной конкуренции, отмечает FT.

В июле газета сообщала, что Booking предложила регулятору ряд уступок, чтобы получить одобрение сделки. В частности, компания заявила о готовности предоставлять покупателям, бронирующим полеты через Etraveli, доступ к вариантам размещения, предлагаемым конкурирующими с Booking сервисами.

Etraveli, основанная в 2000 году, владеет сервисами подбора авиабилетов Gotogate, Mytrip и Flightnetwork.

Акции Booking стабильны в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость выросла на 54%.