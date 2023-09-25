Еврокомиссия заблокировала сделку Booking по покупке Etraveli за 1,63 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) заблокировала сделку по покупке компанией Booking Holdingsшведской Flugo Group Holdings AB (Etraveli), владеющей сервисами по подбору авиабилетов.
"Сделка позволила бы Booking существенно усилить свое преимущественное положение на рынке онлайн-бронирования отелей и туров в европейской экономической зоне", - говорится в опубликованном в понедельник заявлении Еврокомиссии.
Booking не предложила мер, достаточных для того, чтобы нивелировать опасения ЕК, отмечается в заявлении.
Booking объявила о покупке Etraveli, владеющей сервисами подбора авиабилетов Gotogate, Mytrip и Flightnetwork, за 1,63 млрд евро у CVC Capital Partners в ноябре 2021 года.
Год спустя ЕК начала углубленную проверку сделки, в ходе которой собрала отзывы большого числа участников рынка, в том числе представителей отелей, а также конкурирующих с Booking сервисов бронирования. Проверка показала, что усиление рыночных позиций Booking в Европе в результате покупки Etraveli может ограничить конкуренцию и привести к подъему цен, заявил регулятор.
Booking попыталась смягчить опасения ЕК, заявив о готовности предоставлять покупателям, бронирующим полеты через Etraveli, доступ к вариантам размещения, предлагаемым конкурирующими с Booking сервисами. В ЕК, однако, посчитали эти уступки недостаточными.
Акции Booking прибавляют в цене менее 0,1% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала текущего года их стоимость выросла на 52%.
В Нахчыване открылся комплекс Минобороны Азербайджана по ремонту различных видов тяжелой военной техники
Власти Азербайджана обсудили с представителями армян Карабаха социальные и медицинские вопросы
Алиев и Эрдоган запустили Нахчыванский восстановительно-промышленный военный комплекс
Перевалка нефти через терминал Orlen Lietuva в Бутинге в январе-августе выросла на 19,6%
Канадский профсоюз автопрома утвердил новое трудовое соглашение с Ford
Федеральное управление железных дорог США выделит $1,4 млрд на ремонт и модернизацию путей
ГААД получит 11 млн манатов на строительство дороги в Хачмазском районе
Структура Мелиорации и водного хозяйства направит почти 2 млн манатов на работы на р. Самур
Азерсу получит 12 млн манатов для начала работ по улучшению водоснабжения 9 сел Исмаиллинского района
Nissan планирует отказаться от продажи в Европе неэлектрических машин к 2030 г.
Обвиненный в коррупции армянский лоббист Менендес заявил, что хранил дома почти $500 тыс. «на случай экстренной ситуации»
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Компания Azerconnect удостоена наград Brandon Hall Group Excellence Award
Тариф «Ерлим+» от Nar для регионов стал вдвое выгоднее!
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС