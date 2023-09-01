Президент Кыргызстана отметил высокий уровень сотрудничества с Россией в сфере образования

Сотрудничество Кыргызстана и России в сфере образования становится все более крепким и результативным, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время онлайн-трансляции закладок капсул на местах строительства трех кыргыо -российских школ.
"Мы с удовлетворением можем сказать, что сотрудничество с Россией в сфере образования становится все более крепким и результативным. Отрадно, что кыргызо -российские контакты развиваются динамично. Мы являемся стратегическими партнерами и сотрудничество в области образования отражает этот высокий уровень", - сказал Жапаров.
По его словам, ожидается, что к 1 сентября 2025 года новые кыргызо -российские школы откроют двери для учеников.
"Эти школы будут оснащены всем необходимым, включая высокотехнологичное оборудование. Ученики получат аттестаты двух стран, а обучение будет проходить на русском языке по образовательным стандартам двух стран", - отметил Жапаров.
1 июня парламент Кыргызстана одобрил соглашение о строительстве Россией девяти школ в республике. Первые три школы будут возведены в городах Бишкеке, Баткене и Караколе. Их намерены сдать в эксплуатацию в 2025 году. Примерная стоимость одной школы на 1200 мест составит 500 млн рублей. Обучение в школах будет бесплатным по образовательным стандартам Кыргызстана и России, ученики будут получать аттестаты двух стран.
29 марта между кабинетом министров Кыргызстана и правительством России подписано соглашение об условиях строительства, создания и функционирования в Кыргызстане совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке.
Армения сводит на нет усилия ЕС по нормализации отношений между Баку и Ереваном - МИД Азербайджана
Сейчас очень удачное время для запуска активной фазы реинтеграции армян Карабаха в общество Азербайджана – эксперт
Глава Евросовета предлагает использовать дорогу через Агдам для снабжения Карабаха
Число нефтегазовых буровых в мире в августе упало впервые за 3 месяца - Baker Hughes
Объемы грузоперевозок по ТМТМ могут вырасти в 5 раз, важно объединить усилия, в т.ч. с Азербайджаном - Токаев
Еврокомиссия может заблокировать сделку Booking по покупке Etraveli за 1,63 млрд евро
Еврокомиссия одобрила адаптированную вакцину против COVID-19 компании BioNTech-Pfizer
Пограничники Азербайджана в августе задержали более 50 нарушителей госграницы
В Азербайджане за 5 месяцев 2023г утроилось число кибератак на мобильные устройства - Лаборатория Касперского
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»
Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС