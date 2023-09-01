Президент Кыргызстана отметил высокий уровень сотрудничества с Россией в сфере образования

Сотрудничество Кыргызстана и России в сфере образования становится все более крепким и результативным, заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время онлайн-трансляции закладок капсул на местах строительства трех кыргыо -российских школ.

"Мы с удовлетворением можем сказать, что сотрудничество с Россией в сфере образования становится все более крепким и результативным. Отрадно, что кыргызо -российские контакты развиваются динамично. Мы являемся стратегическими партнерами и сотрудничество в области образования отражает этот высокий уровень", - сказал Жапаров.

По его словам, ожидается, что к 1 сентября 2025 года новые кыргызо -российские школы откроют двери для учеников.

"Эти школы будут оснащены всем необходимым, включая высокотехнологичное оборудование. Ученики получат аттестаты двух стран, а обучение будет проходить на русском языке по образовательным стандартам двух стран", - отметил Жапаров.

1 июня парламент Кыргызстана одобрил соглашение о строительстве Россией девяти школ в республике. Первые три школы будут возведены в городах Бишкеке, Баткене и Караколе. Их намерены сдать в эксплуатацию в 2025 году. Примерная стоимость одной школы на 1200 мест составит 500 млн рублей. Обучение в школах будет бесплатным по образовательным стандартам Кыргызстана и России, ученики будут получать аттестаты двух стран.

29 марта между кабинетом министров Кыргызстана и правительством России подписано соглашение об условиях строительства, создания и функционирования в Кыргызстане совместных общеобразовательных организаций, осуществляющих обучение на русском языке.