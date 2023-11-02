Минобразования Азербайджана направит около 6,4 млн манатов на строительство яслей и школы в Гяндже и Агдаме

Министерство науки и образования Азербайджана направит 6 млн 336,803 тыс. манатов на строительство яслей на 240 мест в Гяндже и новой школы на 180 учеников в селе Рзалар Агдамского района.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «Az-Caspian Construction» подписан контракт на строительство школы на 180 учеников в селе Рзалар Агдамского района.
Сумма контракта 2 млн 778,782 тыс. манатов. Строительство должно быть завершены до 30 декабря 2024 года.
С компанией «Meqaplus Firmasi» подписан контракта на строительство яслей на 240 мест в Гяндже. Сумма контракта 3 млн 558,0211 тыс. манатов. Срок выполнения работ – до 30 декабря 2024 года.
Б.Рустамбеков
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