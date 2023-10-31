Минобразования Азербайджана направит 7,8 млн манатов на ремонт школ в Мингячевире и Имишли

Министерство науки и образования Азербайджана направит 7 млн 802,798 тыс. манатов на ремонт и восстановление двух школ в городе Мингячевир и Имишлинском районе.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, с ООО «Universal-S» подписан контракт на проведение ремонтно-укрепительных работ и капитального ремонта школы №17 на 1,176 тыс. учеников в городе Мингячевир. Сумма контракта 4 млн 564,888 тыс. манатов. Все работы должны быть завершены до 30 декабря 2024 года.

Кроме этого, подписан контракт с ООО «VK Group N1» с на проведение ремонтно-укрепительных работ и капитального ремонта школы на 624 ученика в селе Ялавадж Имишлинского района.

Сумма контракта 3 млн 237,91 тыс. манатов. Срок выполнения работ – до 30 декабря 2024 года.

Б.Рустамбеков