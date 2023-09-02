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Инфраструктура и тендеры 02.09.2023 15:55

Наццентр гидрометеорологии Азербайджана закупит оборудования и ПО на 1,2 млн манатов

Национальный центр гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана направит свыше 1,2 млн манатов на закупку оборудования и специального программного обеспечения (ПО).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ЗАО «T-TECH» подписан соответствующий контракт.

Сумма контракта – 1 млн 256,936 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЦЕНТР, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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