Наццентр гидрометеорологии Азербайджана закупит оборудования и ПО на 1,2 млн манатов

Национальный центр гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана направит свыше 1,2 млн манатов на закупку оборудования и специального программного обеспечения (ПО). Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ЗАО «T-TECH» подписан соответствующий контракт. Сумма контракта – 1 млн 256,936 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».