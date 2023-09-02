Наццентр гидрометеорологии Азербайджана закупит оборудования и ПО на 1,2 млн манатов

Национальный центр гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана направит свыше 1,2 млн манатов на закупку оборудования и специального программного обеспечения (ПО).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ЗАО «T-TECH» подписан соответствующий контракт.
Сумма контракта – 1 млн 256,936 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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