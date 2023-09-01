Турпоток в Испанию в июле превысил допандемийный уровень

Число туристов, посетивших Испанию в июле, возросло на 11,4% в годовом выражении и превысило допандемийный уровень, говорится в официальных данных Национального института статистики.
За месяц страну с туристическими целями посетили 10,1 млн человек, что на 2,6% больше, чем в том же месяце 2019 года - до того, как пандемия коронавируса привела к закрытию границ.
Больше всего туристов прибыло из Великобритании (2 млн, +7% год к году), Франции (1,6 млн, +11%) и Германии (1,1 млн, +4,8%).
Наиболее значительный прирост турпотока в Испанию продемонстрировали США (+28,9%), Португалия (+18,5%) и Италия (+17,8%).
В июле туристы потратили в стране 13,85 млрд евро, на 16% больше, чем годом ранее и в июле 2019 года без учета инфляции. Доходы испанской туристической отрасли должны стимулировать экономический рост сверх прежних прогнозов, отмечали аналитики BBVA Research в начале этого года.
Самыми посещаемыми автономными сообществами в июле стали Балеарские острова (24,1% от общего числа туристов), Каталония (22,9%) и Андалусия (13,3%).
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