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Дальнее зарубежье 01.09.2023 21:05

Турпоток в Испанию в июле превысил допандемийный уровень

Число туристов, посетивших Испанию в июле, возросло на 11,4% в годовом выражении и превысило допандемийный уровень, говорится в официальных данных Национального института статистики.

За месяц страну с туристическими целями посетили 10,1 млн человек, что на 2,6% больше, чем в том же месяце 2019 года - до того, как пандемия коронавируса привела к закрытию границ.

Больше всего туристов прибыло из Великобритании (2 млн, +7% год к году), Франции (1,6 млн, +11%) и Германии (1,1 млн, +4,8%).

Наиболее значительный прирост турпотока в Испанию продемонстрировали США (+28,9%), Португалия (+18,5%) и Италия (+17,8%).

В июле туристы потратили в стране 13,85 млрд евро, на 16% больше, чем годом ранее и в июле 2019 года без учета инфляции. Доходы испанской туристической отрасли должны стимулировать экономический рост сверх прежних прогнозов, отмечали аналитики BBVA Research в начале этого года.

Самыми посещаемыми автономными сообществами в июле стали Балеарские острова (24,1% от общего числа туристов), Каталония (22,9%) и Андалусия (13,3%).

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТУРПОТОК, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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