Байден приостановил разрешение на транспортировку природного газа по железным дорогам в США

Администрация президента США Джо Байдена приостановила действие разрешения на транспортировку природного газа по железным дорогам, мотивировав это стремлением снизить риск аварий, сообщает в пятницу The Hill.

В сообщении указывается, что министерство транспорта США приостановило действие постановления, изданного еще во время президентства Дональда Трампа, с формулировкой - "во избежание потенциальных рисков для здоровья и безопасности населения или последствий для окружающей среды".

Газета напоминает, что в феврале этого года в штате Огайо произошло крушение товарного поезда с высокотоксичными химическими веществами. Этот поезд не перевозил природный газ, однако авария, тем не менее, привлекла внимание к проблеме безопасности в области железнодорожных перевозок.