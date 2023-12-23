Польша подала в суд после срыва поставок газа из США

Польская государственная нефтегазовая компания Orlen SA обратилась в суд с иском к американской компании Venture Global по обвинению в срыве долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Orlen хочет, чтобы Venture Global немедленно начала поставки СПГ по контракту", - говорится в публикации.
В отличии от нее, американская Venture Global полагает, что поставки по долгосрочным контрактам должны начаться лишь к концу 2024 года. А к сегодняшнему дню газ не отправляется потребителям "из-за операционных проблем на начальном этапе инвестирования".
Ранее аналогичные претензии к американскому поставщику выдвинули и другие европейские компании, включая таких крупных игроков как Shell и BP.
Санду: признательна Азербайджану и лично президенту Алиеву за поддержку Молдовы, когда мы в ней нуждались
В Азербайджане число выдвинутых на президентские выборы кандидатов достигло 15
Гасанов выразил соболезнования Гюлеру в связи с гибелью турецких военнослужащих
Граждане Азербайджана смогут посещать Шушу и Суговушан на личных легковых автомобилях
ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией
Команда СBC сняла еще один фильм об уничтожении азербайджанского наследия в Ереване
Минсвязи Нахчывана направит около 2,9 млн манатов на закупку оборудования и создания инфраструктуры Data-Центра
Министерство сельского хозяйства Нахчыванской АР направит 555 тыс. манатов на ПСД объектов первичной инфраструктуры
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодороги на севере Азербайджана
Россия открыта к переговорам по Украине только для достижения целей спецоперации - Песков
Стороны конфликта в Йемене договорились работать над прекращением огня - ООН
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Новогодняя кампания от AccessBank – 24 AZN в подарок новым клиентам
Яркие новинки в приложении Yelo
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности