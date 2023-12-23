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ТЭК 23.12.2023 20:10

Польша подала в суд после срыва поставок газа из США

Польская государственная нефтегазовая компания Orlen SA обратилась в суд с иском к американской компании Venture Global по обвинению в срыве долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Orlen хочет, чтобы Venture Global немедленно начала поставки СПГ по контракту", - говорится в публикации.

В отличии от нее, американская Venture Global полагает, что поставки по долгосрочным контрактам должны начаться лишь к концу 2024 года. А к сегодняшнему дню газ не отправляется потребителям "из-за операционных проблем на начальном этапе инвестирования".

Ранее аналогичные претензии к американскому поставщику выдвинули и другие европейские компании, включая таких крупных игроков как Shell и BP.

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Тэги: ПОЛЬША, США, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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