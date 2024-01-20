Глава Объединенного комитета начальников штабов США обсудил в Польше обеспечение безопасности восточного фланга НАТО

Представители оборонных ведомств США и Польши обсудили совместные действия по обеспечению безопасности на восточном фланге НАТО, сообщило посольство США в Варшаве.

"Во время визита в Польшу председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун провел успешную встречу с заместителем министра национальной обороны Польши Павлом Залевским", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети.

Сообщается, что на встрече "обсуждались текущие совместные усилия по обеспечению безопасности Польши и всего восточного фланга НАТО".