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Дальнее зарубежье 02.01.2024 15:50

Польша усилила воздушное патрулирование близ украинской границы

Польша усилила воздушное патрулирование близ границы с Украиной, сообщила во вторник пресс-служба польского министерства национальной обороны.

"Информируем Вас, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по территории Украины. Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы две пары истребителей F-16 и воздушный танкер союзников", - говорится в сообщении в официальном X-аккаунте Минобороны Польши.

Уточняется, что самолеты патрулируют воздушное пространство на востоке страны.

"Войско Польское на постоянной основе следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - подчеркнули в ведомстве.

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Тэги: ПОЛЬША, МИНОБОРОНЫ, АВИАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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