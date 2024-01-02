Польша усилила воздушное патрулирование близ украинской границы

Польша усилила воздушное патрулирование близ границы с Украиной, сообщила во вторник пресс-служба польского министерства национальной обороны.

"Информируем Вас, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по территории Украины. Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы две пары истребителей F-16 и воздушный танкер союзников", - говорится в сообщении в официальном X-аккаунте Минобороны Польши.

Уточняется, что самолеты патрулируют воздушное пространство на востоке страны.

"Войско Польское на постоянной основе следит за ситуацией на территории Украины и находится в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - подчеркнули в ведомстве.