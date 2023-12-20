Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8614 RUR   0.0188 GBR   2.1491 TRY   0.0584

Цена на нефть

20.12 $/bbl +/- WTI 74.22 +0.28 Brent 79.70 +0.47

20.12.2023 23:35

Главы Минобороны Польши и США подтвердили нацеленность стран на оборонное партнерство

Новый глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил в среду, что обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином оборонное партнерство двух стран.

"У меня был разговор с министром обороны США, в ходе которого подтверждено оборонное партнерство Польши и США", - говорится в сообщении в официальном X-аккаунте главы польского Минобороны.

"Это сотрудничество перед лицом конфликтов на Украине и Ближнем Востоке является основой европейской безопасности. Я убежден, что наш союз никогда не был сильнее", - подчеркнул польский министр.

Лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш занял пост министра национальной обороны Польши 13 декабря текущего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, США, МИНОБОРОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Польша первой среди союзников США получила право на производство новейшей радарной системы для ЗРК Patriot Польша подписала соглашение с Lockheed Martin о поставке вертолетов Apache Госдеп США одобрил продажу Польше интегрированной системы противоракетной обороны IAMD Варшава заключила с Вашингтоном рамочное соглашение на поставку почти 500 РСЗО HIMARS В Польше находится более 10 тыс. военнослужащих США - американский посол Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов Apache Госдеп США согласился на продажу Польше боевых вертолетов AH-64 Apache за $12 млрд Польша закупит 96 вертолетов Apache для усиления восточной границы В Польше заявили о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США Польша закупит у США системы Patriot на $15 млрд

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az