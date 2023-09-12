Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8256 RUR   0.0181 GBR   2.1267 TRY   0.0632

Цена на нефть

11.09 $/bbl +/- WTI 87.29 -0.22 Brent 90.64 -0.01

Дальнее зарубежье 12.09.2023 12:03

Госдеп США одобрил продажу Польше интегрированной системы противоракетной обороны IAMD

Госдеп США одобрил продажу Польше ключевых элементов интегрированной системы противоракетной обороны IAMD общей стоимостью $4 млрд, сообщило во вторник агентство PAP со ссылкой на информацию Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (DSCA).

"Как сообщает агентство, Госдепартамент согласился на продажу Польше пакета, включающего, среди прочего, 93 пунктов управления и контроля EOC (Engagement Operation Centers, Центры управления взаимодействием) и 175 радиолиний интегрированной сети управления огнем IFCN (Integrated Fire Control Network)", - говорится в сообщении.

Оценочная стоимость этого оборудования составляет $4 млрд, добавили там.

"Это ключевые элементы интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, которую Польша выбрала в рамках программы WISLA и для реализации которой уже закупила ракеты и пусковые установки PATRIOT", - отмечает агентство PAP.

На минувшей неделе Минобороны Польши также в рамках реализации программы WISLA заключило ряд контрактов на поставку 12 всенаправленных радаров для систем ПВО LTAMDS, 48 пусковых установок системы PATRIOT M903, а также ракет PAC-3 MSE.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, ВООРУЖЕНИЕ, США, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Польские вооруженные силы намерены закупить ЗРК Patriot, ракетные корабли, разведывательные беспилотники Польша согласна оставить на своей территории немецкие ЗРК Patriot до конца года Киев и Варшава подписали соглашение о поставке в Украину польской военной техники- Зеленский Противостояние Польши и Германии подрывает поставки оружия Украине Польша намерена закупить шесть батарей ЗРК Patriot Польша готова помогать Украине вооружением - Коморовский

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az