Госдеп США одобрил продажу Польше интегрированной системы противоракетной обороны IAMD

Госдеп США одобрил продажу Польше ключевых элементов интегрированной системы противоракетной обороны IAMD общей стоимостью $4 млрд, сообщило во вторник агентство PAP со ссылкой на информацию Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона (DSCA).
"Как сообщает агентство, Госдепартамент согласился на продажу Польше пакета, включающего, среди прочего, 93 пунктов управления и контроля EOC (Engagement Operation Centers, Центры управления взаимодействием) и 175 радиолиний интегрированной сети управления огнем IFCN (Integrated Fire Control Network)", - говорится в сообщении.
Оценочная стоимость этого оборудования составляет $4 млрд, добавили там.
"Это ключевые элементы интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, которую Польша выбрала в рамках программы WISLA и для реализации которой уже закупила ракеты и пусковые установки PATRIOT", - отмечает агентство PAP.
На минувшей неделе Минобороны Польши также в рамках реализации программы WISLA заключило ряд контрактов на поставку 12 всенаправленных радаров для систем ПВО LTAMDS, 48 пусковых установок системы PATRIOT M903, а также ракет PAC-3 MSE.
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