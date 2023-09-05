Польские вооруженные силы намерены закупить ЗРК Patriot, ракетные корабли, разведывательные беспилотники

Министерство национальной обороны Польши анонсировало во вторник планы по закупкам новых вооружений, включая ЗРК Patriot, ракетные корабли, разведывательные беспилотники и т.д.

"Во вторник, 5 сентября, министр национальной обороны Мариуш Блащак посетит 31-ю Международную выставку оборонной промышленности в Кельце (город в центральной Польше - "ИФ"). Глава Минобороны, помимо прочего, утвердит дальнейшие контракты на поставку современной техники для Вооруженных сил и проведет встречи с представителями иностранных партнеров", - говорится в релизе Минобороны Польши.

"Контракты на поставку военной техники охватят, в частности, контракты на приобретение элементов трех дивизионов, т.е. еще шести батарей, системы PATRIOT/IBCS в рамках реализации второго этапа программы WISLA; контракт на строительство еще двух морских ракетных единиц; контракт на автоматизированный командный пункт ZENIT-MP+, предназначенный для комплексов PILICA+, и рамочный контракт по беспилотным летательным аппаратам FlyEye", - добавили там.

Международная выставка оборонной промышленности в польском Кельце, проводимая с 1993 года, является одним из крупнейших таких мероприятий в Европе. В текущем году она проходит с 5 по 8 сентября, ее ключевым участником стала Южная Корея, с которой Польша заключила ряд соглашений о поставках польским Вооруженным силам, включающим танки К2, самоходные гаубицы К9, легкие боевые самолеты FA-50 и ракетные установки К239 Chunmoo.