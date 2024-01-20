Глава Минобороны Польши заявил о намерении увеличить численность армии

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о намерении увеличить численность армии и сохранить заключенные прежним руководством ведомства контракты на поставку вооружения.
"Мы увеличим численность армии, а также оперативные возможности Войска Польского, и я буду уделять этому гораздо большее внимание", - заявил глава Минобороны в субботу на пресс-конференции в Люблине, его цитирует агентство PAP.
"Важны не только количественные показатели, но и оперативные возможности", - подчеркнул Косиняк-Камыш, пояснив, что после первых проверок он видит, что "нужно сосредоточиться на подготовке и индивидуальном снаряжении солдат".
Он также добавил, что выступает "в принципе за сохранение контрактов (заключенных прежним руководством польского Минобороны с польскими и зарубежными производителями вооружения - ИФ), но мы их пересматриваем".
Косиняк-Камыш отметил, что также выступает за развитие запланированных воинских подразделений, в первую очередь в восточной части Польши. "Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - подчеркнул он.
Польская оппозиция, победившая в декабре 2023 года на парламентских выборах, неоднократно критиковала планы прежнего правительства в отношении увеличения численности армии и заключаемых структурами Минобороны контрактов.
Позднее новое руководство польского военного ведомства заявляло, что объем финансирования "останется неизменным - на очень высоком уровне", при этом все заключенные предшественниками контракты подвергнутся пересмотру.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнял, что в 2024 г бюджет ведомства увеличится примерно на 20%, до порядка 119 млрд злотых ($30,02 млрд), подчеркивая, что "это самые большие расходы на армию в истории (Польши)".
Также представители польского военного ведомства сообщали, что только в 2024 году численность профессиональных военнослужащих Войска Польского будет увеличена на 10 тыс. человек, также вырастет численность сил территориальной обороны и добровольцев.
Следствие в отношении сепаратистов продолжается с соблюдением норм международного права - генпрокурор Азербайджана
Алиев почтил память жертв трагедии 20 января
Посол США в Азербайджане выразил соболезнования в связи с трагедией 20 января
Премьер Азербайджана и вице-президент ВР обсудили строительство СЭС в Восточном Зангезуре
КНР будет бороться со «слепым» расширением выпуска электромобилей
Облачное подразделение Amazon к 2027г вложит более $15 млрд в расширение инфраструктуры в Японии
Туристический автобус столкнулся с полицейской машиной в Турции
Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до десяти
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Алиев посетил Нефтчалинский район
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявляет тендер на Продление поддержки и подписок Пало-Альто
В преддверии праздника Новруз AZAL увеличит рейсы в Европу
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы