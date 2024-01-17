В Минобороны Польши заявили о планах нарастить численность армии

Численность профессиональных военнослужащих Войска Польского в текущем году будет увеличена на 10 тыс. человек, также вырастет численность сил территориальной обороны и добровольцев, сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Павел Бейда.

"Запланированные расходы на денежное довольствие военнослужащих на 2024 позволяют бюджету Минобороны содержать 135 500 профессиональных военнослужащих", - сказал замглавы Минобороны Польши, которого цитирует агентство PAP. Он подчеркнул, что "это увеличение почти на 10 тыс. профессиональных военнослужащих".

В частности, планируется увеличить число офицеров Службы военной контрразведки и Службы военной разведки. "Всего в СВК и СВР будет 3320 офицеров. Это означает, что в 2024 году их будет на 300 человек больше, чем в 2023-м", - отметил Бейда.

Он добавил, что помимо увеличения численности профессиональных военнослужащих, запланирован рост на 3 тыс. человек сил территориальной обороны, а также на 5 тыс. - проходящих добровольную основную военную службу (DZSW).

"Кроме того, ВС Польши будут иметь 20 тыс. солдат активного резерва и 5 тыс. солдат активного и пассивного резерва на время военных учений", - сообщил замглавы Минобороны.

В настоящее время общая численность армии Польши превышает 193 тыс. человек, включая тероборону и добровольцев. Число профессиональных военнослужащих составляет порядка 125,5 тыс. человек.

Польская оппозиция, победившая в декабре на парламентских выборах, неоднократно критиковала планы действовавшего правительства в отношении увеличения численности армии и заключаемых структурами Минобороны контрактов.

Позднее новое руководство польского военного ведомства заявляло, что объем финансирования "останется неизменным - на очень высоком уровне", при этом все заключенные предшественниками контракты подвергнутся пересмотру.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш уточнял, что в 2024 г бюджет ведомства увеличится примерно на 20%, до порядка 119 млрд злотых ($30,02 млрд), подчеркивая, что "это самые большие расходы на армию в истории (Польши - ИФ)".