Польша не отказывается от планов модернизации армии и международных контрактов на оружие

Новый министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в Варшаве не отказываются от планов модернизации армии и ранее заключенных международных контрактов на оружие.

Как сообщает агентство PAP, глава Минобороны подчеркнул, что для нового правительства "безопасность поляков является высшим приоритетом". В этом контексте он, в частности, упомянул конфликты на Украине и секторе Газа, отмечает агентство.

"Мы не можем оставаться пассивными или безразличными, мы должны подготовиться. Польша должна быть в безопасности, мы должны модернизировать польскую армию, восстановить сообщество и укрепить наши союзы", - сказал Косиняк-Камыш.

По его словам, "сила - в альянсах - НАТО и ЕС, и в модернизированном, хорошо управляемом и хорошо функционирующем Войске Польском".

Главы Минобороны добавил, что пришедшая в конце прошлого года к власти в Польше оппозиция "реализует контракты, изменив к лучшему то, что сегодня не работает и что нужно менять, для этого и необходим аудит, который мы сейчас проводим".

Лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш занял пост министра национальной обороны Польши 13 декабря текущего года.

Польская оппозиция, победившая в декабре на парламентских выборах, неоднократно критиковала планы предыдущего правительства в отношении увеличения численности армии и заключаемых структурами Минобороны контрактов.

Зарубежные контракты, в частности, включают поставку для нужд польской армии из Южной Кореи были 180 танков K2, 48 самоходных гаубиц K9, 218 РСЗО K239 Chunmoo и 48 легких самолетов FA-50. Также заключен и реализуется ряд соглашений с США и государствами Евросоюза.