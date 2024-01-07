Польша не отказывается от планов модернизации армии и международных контрактов на оружие

Новый министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в Варшаве не отказываются от планов модернизации армии и ранее заключенных международных контрактов на оружие.
Как сообщает агентство PAP, глава Минобороны подчеркнул, что для нового правительства "безопасность поляков является высшим приоритетом". В этом контексте он, в частности, упомянул конфликты на Украине и секторе Газа, отмечает агентство.
"Мы не можем оставаться пассивными или безразличными, мы должны подготовиться. Польша должна быть в безопасности, мы должны модернизировать польскую армию, восстановить сообщество и укрепить наши союзы", - сказал Косиняк-Камыш.
По его словам, "сила - в альянсах - НАТО и ЕС, и в модернизированном, хорошо управляемом и хорошо функционирующем Войске Польском".
Главы Минобороны добавил, что пришедшая в конце прошлого года к власти в Польше оппозиция "реализует контракты, изменив к лучшему то, что сегодня не работает и что нужно менять, для этого и необходим аудит, который мы сейчас проводим".
Лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш занял пост министра национальной обороны Польши 13 декабря текущего года.
Польская оппозиция, победившая в декабре на парламентских выборах, неоднократно критиковала планы предыдущего правительства в отношении увеличения численности армии и заключаемых структурами Минобороны контрактов.
Зарубежные контракты, в частности, включают поставку для нужд польской армии из Южной Кореи были 180 танков K2, 48 самоходных гаубиц K9, 218 РСЗО K239 Chunmoo и 48 легких самолетов FA-50. Также заключен и реализуется ряд соглашений с США и государствами Евросоюза.
Алиев принял верительные грамоты новых послов Японии, Люксембурга и Перу
Алиев назначил министра экологии Азербайджана президентом COP29
ЦИК зарегистрировал кандидатуры Оруджа и Нуруллаева на пост президента Азербайджана
Махмудзаде, Мамедов и Меликова назначены гендиректорами ЦБ Азербайджана
Бакинский аэропорт в праздничные дни обслужил около 160 тыс. пассажиров
Рост ненефтегазового промпроизводства в Азербайджане в 2024г составит 8,5%
ИТОГИ ГОДА: Продажи предметов искусства на аукционах в 2023г упали на четверть, до $5,7 млрд
Бакинский филиал Сеченовского университета потратит около 1,5 млн манатов на закупку симуляционного оборудования и расходных материалов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Завершились тренинги, проводимые японской компанией в Бакинской высшей школе нефти
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы