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Дальнее зарубежье 03.12.2023 17:45

Польша намерена передать Украине более 50 самоходных гаубиц Krab

Польша уже передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab, готовится к передаче еще 56, сообщило в воскресенье агентство PAP.

"AHS Krab - самоходная гаубица на гусеничном шасси производства Huta Stalowa Wola SA. Польша передала Украине из резервов Войска Польского 18 таких машин", - говорится в сообщении агентства.

Там напомнили, что между Киевом и Варшавой также "подписан контракт на производство и передачу 56 Krab".

Сообщается, что Польша с начала военных действий РФ на Украине также передала ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, карабины Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, самолеты МиГ-29. Готовятся поставки самоходных минометных систем Rak, боевых машин пехоты Rosomak (в количестве 100 штук).

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Тэги: ПОЛЬША, ВООРУЖЕНИЕ, УКРАИНА, ПОСТАВКИ


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