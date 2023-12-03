Польша намерена передать Украине более 50 самоходных гаубиц Krab

Польша уже передала Украине 18 самоходных гаубиц Krab, готовится к передаче еще 56, сообщило в воскресенье агентство PAP.

"AHS Krab - самоходная гаубица на гусеничном шасси производства Huta Stalowa Wola SA. Польша передала Украине из резервов Войска Польского 18 таких машин", - говорится в сообщении агентства.

Там напомнили, что между Киевом и Варшавой также "подписан контракт на производство и передачу 56 Krab".

Сообщается, что Польша с начала военных действий РФ на Украине также передала ВСУ переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, карабины Grot, танки PT-91, Т-72, Leopard 2, самолеты МиГ-29. Готовятся поставки самоходных минометных систем Rak, боевых машин пехоты Rosomak (в количестве 100 штук).