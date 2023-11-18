Польша первой среди союзников США получила право на производство новейшей радарной системы для ЗРК Patriot

Польша первой среди союзников США получила право на производство новейшей радарной системы для зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщила газета Rzeczpospolita.

"Представители министерства национальной обороны и PGZ (государственного оборонного концерна Польши - ИФ) беседовали с лицами, принимающими государственные решения в Вашингтоне, и партнерами из оружейного концерна Raytheon, в настоящее время являющегося частью технологически-оборонного гиганта RTX, сознавая, что американцы, как правило, не делятся новейшими технологиями даже со своими самыми верными союзниками. Но - это сработало", - пишет издание.

"Это важно, поскольку польская оборонная промышленность уже давно, с момента, когда вооруженные силы Польши решили усилить свой щит ПВО средней дальности Wisla системами Patriot, добивалась доступа к американским радиолокационным технологиям", - подчеркивает Rzeczpospolita.

Стоимость контракта в сообщении не разглашается, но отмечается, что сейчас идут последние согласования его условий между Варшавой и Вашингтоном.