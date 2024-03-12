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Байден не видит необходимости отправлять дополнительные армейские подразделения США в Польшу

Необходимости отправлять дополнительные американские военные силы в Польшу нет, заявил во вторник президент США Джо Байден.

"Нет необходимости в дополнительном количестве солдат на польской границе", - сказал Байден во время брифинга на базе ВВС США Andrews AFB, отвечая на вопрос журналистов, поддержит ли он увеличение количества американских военных в Польше, его цитирует агентство PAP.

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Кароль Дымановский заявил, что контингент американских солдат в Польше может быть увеличен до 100 тыс. человек. В настоящее время на территории Польши дислоцированы 10 тыс. военнослужащих США.

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Тэги: ПОЛЬША, ВОЕННЫЕ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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