Польша и Германия к июлю сформируют силы быстрого реагирования в ЕС

Польша и Германия к июлю текущего года сформируют силы быстрого реагирования в Евросоюзе, сообщил в понедельник министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Польша и Германия берут на себя ответственность за силы быстрого реагирования в Европе", - цитирует министра пресс-служба ведомства.

"С июля наши боевые группы, 2500 польских солдат и 2500 немецких солдат, будут готовы к быстрому реагированию. Это силы, выполняющие задачи "Стратегического компаса", - добавил Косиняк-Камыш.

ЕС утвердил оборонную стратегию под названием "Стратегический компас" весной 2022 года. Среди ее ключевых элементов - возможность быстрого развертывания Евросоюзом до 5 тыс. военнослужащих, готовых силовым способом реагировать на различные кризисные ситуации в регионе.