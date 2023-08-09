Немецкие ЗРК Patriot будут размещены в Польше до конца 2023 года

Минобороны Польши получило от немецкой стороны подтверждение размещения ЗРК Patriot в стране до конца этого года, сообщает польское агентство PAP.
"Министерство национальной обороны Польши сообщило PAP, что оно получило от немецкой стороны подтверждение развертывания немецких батарей Patriot до конца 2023 года", - говорится в сообщении.
Агентство сообщает, что ранее Минобороны Германии заявляло, что продление присутствия Patriot в Польше "больше невозможно в связи с планируемым включением их в Силы быстрого реагирования НАТО в 2024 году, а также работами по обслуживанию некоторых пусковых установок".
Предложение о дислокации немецких ЗРК на восточной границе Польши было выдвинуто в конце 2022 г тогдашним министром обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. Поводом стало падение в приграничном польском городе Пшеводов ракеты, убившей двух человек.
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