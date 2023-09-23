Германия намерена усилить контроль на границах с Польшей и Чехией, в Варшаве не видят необходимости в этом

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский обсудил с коллегой из Германии Нэнси Фезер ситуацию с транзитом мигрантов в Германию через Польшу, сообщает в субботу Польское телевидение.
По данным телеканала, в беседе Каминьский заверил Фезер, что "лишь незначительная часть мигрантов следует в Германию через Белоруссию и Польшу, в основном используется путь через страны Балтии, и так называемый балканский путь".
Фезер в интервью газете "Вельт" сообщила, что власти Германии рассматривают возможность установления постоянных пунктов контроля на границах с Польшей и Чехией.
По ее словам, границы закрывать не планируется, а лишь будет усилено присутствие полиции на пограничных переходах. Кроме того, более частыми могут стать выборочные проверки.
Несколько лет назад такой режим Германия ввела на границах с Австрией и Швейцарией, для сдерживания миграционного потока через "балканский путь".
"На Фезер длительное время оказывали давление власти федеральных земель Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Бранденбург и Тюрингия, которые добивались принятия мер на границах с Польшей и Чехией, идентичных тем, которые действуют на границах с Австрией и Швейцарией", - приводит Польское телевидение выдержку из газеты "Вельт".
Однако, руководству профсоюза, объединяющего сотрудников федеральной полиции, на которую возложена охрана границ, пока удалось убедить главу МВД в том, что у ведомства нет достаточных ресурсов для выделения дополнительных сил для усиления на границах с Польшей и Чехией.
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