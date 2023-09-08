В Польше находится более 10 тыс. военнослужащих США - американский посол

В Польше дислоцированы более 10 тыс. военнослужащих США, сообщил американский посол Вашингтона в Варшаве Марк Бжезинский.
"В Польше находятся более 10 тыс. американских солдат, которые дислоцированы по всей стране. Это не случайно. Рука об руку с польскими солдатами мы реализуем задание от президента Джо Байдена: каждый сантиметр пространства НАТО - включая Польшу, разумеется - в безопасности и защищен", - сказал Бжезинский в интервью газете Rzeczpospolita.
По его словам, Польша и США сотрудничают в военной сфере "настолько тесно, насколько это возможно между союзниками". "Мы говорим на одном технологическом языке - в том смысле, что используем одно и тоже оснащение", - пояснил он.
"Техника, которая сейчас передается из США в Польшу - высшего мирового класса. Вертолеты Apache, истребители F-35, РСЗО HIMARS - это техника, которую мы используем в наиважнейших для нас местах по всему миру. И всем этим мы делимся с Польшей", - отметил Бжезинский.
Посол добавил, что у него в офисе в Варшаве висит календарь с отмеченным графиком совместных учений войск Польши, США и других стран НАТО. "Это широкий, сложный и очень проработанный график, который призван сдерживать любого потенциального агрессора", - сказал дипломат.
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