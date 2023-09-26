Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8102 RUR   0.0176 GBR   2.0812 TRY   0.0626

Цена на нефть

25.09 $/bbl +/- WTI 89.68 -0.35 Brent 91.88 -0.08

26.09.2023 00:36

Польша подписала соглашение с Lockheed Martin о поставке вертолетов Apache

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник в Месе в штате Аризона (США) подписал офсетное соглашение с компанией Lockheed Martin о поставке вертолетов Apache, условием которого стало строительство сервисного центра на польской территории, сообщает в понедельник агентство PAP.

"У Польши скоро будет 96 Apache. Это будет самый большой флот этих вертолетов за пределами Соединенных Штатов", - заявил Блащак во время подписания контракта.

Офсетное соглашение представляет собой компенсационную сделку при закупке импортной продукции, существенным условием которой является выставление встречных требований по инвестированию части средств от суммы контракта в экономику страны-импортера. В данном случае, как уточняет агентство, речь идет о строительстве на мощностях военного предприятия WLZ-2 в польском Быдгоще "сервисного центра ключевых деталей вертолетов".

Boeing AH-64 Apache - основные ударные вертолеты армии США, используемые с 1980-х годов.

В августе этого года Пентагон сообщал, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов Apache на сумму в $12 млрд.

Польша, как заявлял Блащак, намерена создать из американских вертолетов Apache и танков Abrams "непреодолимый барьер" на восточной границе. Он уточнял, что Apache заместят на вооружении польской армии вертолеты Ми-24.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, США, ВЕРТОЛЕТЫ, ПОСТАВКИ


Похожие новости


Госдеп США одобрил продажу Польше интегрированной системы противоракетной обороны IAMD Варшава заключила с Вашингтоном рамочное соглашение на поставку почти 500 РСЗО HIMARS В Польше находится более 10 тыс. военнослужащих США - американский посол Конгресс США одобрил продажу Польше 96 вертолетов Apache Госдеп США согласился на продажу Польше боевых вертолетов AH-64 Apache за $12 млрд Польша закупит 96 вертолетов Apache для усиления восточной границы В Польше заявили о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США Польша закупит у США системы Patriot на $15 млрд Первая партия американских танков Abrams поступит в Польшу в ближайшее время Польша получила от США первые РСЗО HIMARS

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az