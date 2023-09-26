Польша подписала соглашение с Lockheed Martin о поставке вертолетов Apache

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник в Месе в штате Аризона (США) подписал офсетное соглашение с компанией Lockheed Martin о поставке вертолетов Apache, условием которого стало строительство сервисного центра на польской территории, сообщает в понедельник агентство PAP.
"У Польши скоро будет 96 Apache. Это будет самый большой флот этих вертолетов за пределами Соединенных Штатов", - заявил Блащак во время подписания контракта.
Офсетное соглашение представляет собой компенсационную сделку при закупке импортной продукции, существенным условием которой является выставление встречных требований по инвестированию части средств от суммы контракта в экономику страны-импортера. В данном случае, как уточняет агентство, речь идет о строительстве на мощностях военного предприятия WLZ-2 в польском Быдгоще "сервисного центра ключевых деталей вертолетов".
Boeing AH-64 Apache - основные ударные вертолеты армии США, используемые с 1980-х годов.
В августе этого года Пентагон сообщал, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов Apache на сумму в $12 млрд.
Польша, как заявлял Блащак, намерена создать из американских вертолетов Apache и танков Abrams "непреодолимый барьер" на восточной границе. Он уточнял, что Apache заместят на вооружении польской армии вертолеты Ми-24.
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