Польша подписала соглашение с Lockheed Martin о поставке вертолетов Apache

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник в Месе в штате Аризона (США) подписал офсетное соглашение с компанией Lockheed Martin о поставке вертолетов Apache, условием которого стало строительство сервисного центра на польской территории, сообщает в понедельник агентство PAP.

"У Польши скоро будет 96 Apache. Это будет самый большой флот этих вертолетов за пределами Соединенных Штатов", - заявил Блащак во время подписания контракта.

Офсетное соглашение представляет собой компенсационную сделку при закупке импортной продукции, существенным условием которой является выставление встречных требований по инвестированию части средств от суммы контракта в экономику страны-импортера. В данном случае, как уточняет агентство, речь идет о строительстве на мощностях военного предприятия WLZ-2 в польском Быдгоще "сервисного центра ключевых деталей вертолетов".

Boeing AH-64 Apache - основные ударные вертолеты армии США, используемые с 1980-х годов.

В августе этого года Пентагон сообщал, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польше вертолетов Apache на сумму в $12 млрд.

Польша, как заявлял Блащак, намерена создать из американских вертолетов Apache и танков Abrams "непреодолимый барьер" на восточной границе. Он уточнял, что Apache заместят на вооружении польской армии вертолеты Ми-24.