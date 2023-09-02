Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8439 RUR   0.0177 GBR   2.1536 TRY   0.0636

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 83.63 +2.00 Brent 86.83 +1.59

ТЭК 02.09.2023 13:50

Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, это предусмотрено постановлением правительства №571, опубликованным в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют теперь $21,4 за тонну (ранее - $16,9), на прямогонный бензин - $11,7 за тонну (ранее - $9,2), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $6,4 за тонну (ранее - $5).

До этого экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышались в Беларуси с 1 августа, после снижения 1 июля, повышения с 1 июня, 1 мая, 1 апреля и 1 марта, уменьшения с 1 февраля и резкого снижения (на 61,4%) с 1 января 2023 года.

Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.

Ранее сообщалось, что в бюджете Беларуси на 2023 год предусмотрено сокращение поступлений от взимания экспортных пошлин (в основном на нефтепродукты и хлоркалий) в 3,3 раза, до $180 млн. Вместе с тем, министр финансов страны Юрий Селиверстов говорил, что республика рассчитывает на поступление из РФ в 2023 году обратного акциза на нефть в сумме, эквивалентной $680 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, НЕФТЬ, ПОШЛИНЫ


Похожие новости


Беларусь готова уже в 2022 году перейти на расчеты за нефть и газ в рублях В Минске уверены в выполнении SOCAR контракта по поставкам нефти на 2021г в Беларусь Беларусь подписала соглашение с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов Беларусь в I квартале приобрела нефти из Азербайджана на $131 млн Азербайджан в I квартале поставил в Беларусь 4 танкера с нефтью - SOCAR Беларусь в январе-феврале приобрела азербайджанской нефти почти на $84 млн SOCAR поставила в 2020г в Беларусь около 1 млн тонн нефти SOCAR до конца недели отправит в Беларусь очередную партию нефти Azeri Light Покупка нефти у Азербайджана обошлась Беларуси в I полугодии в $64,4 млн SOCAR на этой неделе отправит в Беларусь очередную партию нефти Azeri Light

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az