Беларусь повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября увеличила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, это предусмотрено постановлением правительства №571, опубликованным в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
Согласно документу, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составляют теперь $21,4 за тонну (ранее - $16,9), на прямогонный бензин - $11,7 за тонну (ранее - $9,2), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные - $6,4 за тонну (ранее - $5).
До этого экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты повышались в Беларуси с 1 августа, после снижения 1 июля, повышения с 1 июня, 1 мая, 1 апреля и 1 марта, уменьшения с 1 февраля и резкого снижения (на 61,4%) с 1 января 2023 года.
Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.
Ранее сообщалось, что в бюджете Беларуси на 2023 год предусмотрено сокращение поступлений от взимания экспортных пошлин (в основном на нефтепродукты и хлоркалий) в 3,3 раза, до $180 млн. Вместе с тем, министр финансов страны Юрий Селиверстов говорил, что республика рассчитывает на поступление из РФ в 2023 году обратного акциза на нефть в сумме, эквивалентной $680 млн.
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