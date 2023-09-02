Тарифы на использование телекоммуникаций и радиочастот в Азербайджане будет определять Минцифры

Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева о внесении изменений в "Положение о Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики" определение тарифов на использование телекоммуникационных услуг и радиочастот в стране поручено Министерству цифрового развития и транспорта.

Министерство будет осуществлять тарифную политику по вопросам, относящимся к соответствующей сфере, за исключением случаев, определенных Президентом Азербайджана, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Существующие тарифы и плата за услуги сохранят свою юридическую силу до утверждения новых тарифов и платы за услуги Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана, отмечается в документе.

В.Алиев