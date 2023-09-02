Топливные компании Эстонии предупредили о повышении цен на газ осенью при сокращении его потребления

В Эстонии в октябре повышаются цены на газ, а в декабре цены на его доставку потребителю, сообщили местные топливные компании.

"В сентябре мы еще можем оставить цену без изменений, но когда наступит отопительный сезон, спрос на газ увеличится, и с октября нам придется корректировать цену в сторону повышения", - заявила топливная компания Eesti Gaas.

В компании отметили, что в нынешнем году зима прогнозируется значительно мягче предыдущей, но тем не менее придется прибегнуть к повышению цен, несмотря на то, что европейские емкости хранения топлива заполнены на рекордном уровне, введены в эксплуатацию новые терминалы СПГ и маршруты доставки.

1 сентября согласовала с департаментом конкуренции более высокую цену на газотранспортные услуги и компания Elering. Обе фирмы ссылаются на рост цен на энергосырье на рынке, удорожание инвестиций и снижение потребления газа.

"Основной причиной роста цен является резкое снижение потребления газа из-за поведения России", - сказала член правления и финансовый директор Elering Рийны Кяй.

По ее словам, из-за уменьшения сбора денег с потребителей приходится повышать цены для обеспечения безопасности и надежности газовой сети.

По данным компании, в 2022 году потребление газа в Эстонии сократилось на 25%, до 3,8 тераватт-час. В первом полугодии 2023 года объем потребления газа составил 1,9 тераватт-час, на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.