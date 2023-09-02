Глава МВД Польши обвинил Минск в провокации после его заявления о нарушении польским вертолетом белорусской границы

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский назвал провокацией заявление Беларуси о нарушении границы польским военным вертолетом, обещав реакцию Варшавы в случае обострения ситуации.

"Что касается наших отношений с Беларусью, мы находимся в состоянии большой напряженности. Время от времени мы сталкиваемся с разного рода провокациями со стороны режима. В данном случае мы также имеем дело с провокацией", - сказал глава МВД Польши, которого цитирует агентство PAP.

"Это как бы попытка ответить на наш очень резкий протест - на политическом и дипломатическом уровне - в контексте нарушения нашего пространства белорусскими вертолетами, которое имело место несколько недель назад", - добавил министр.

"Ситуация требует очень тщательного мониторинга происходящего в Беларуси", - сказал Каминьский, напомнив, что "сейчас там проходят маневры с участием российских войск, тоже недалеко от наших границ, около Бреста". "У нас накоплены крупные силы, которые отреагируют быстро и адекватно при обострении ситуации", - заявил глава МВД.

Госпогранкомитет Беларусии накануне заявил, что белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства страны со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области.

Оперативное командование вооруженных сил Польши опровергло заявление Беларуси об инциденте.