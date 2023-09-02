Габон открывает сухопутные, морские и воздушные границы страны

Новые власти Габона с субботы открывают сухопутные, морские и воздушные границы страны, перекрытые ранее в связи с путчем, сообщают западные СМИ.
"Военные приняли решение незамедлительно открыть в субботу наземные, морские и воздушные границы", - приводят СМИ слова представителя армии из телевизионного обращения.
На этой неделе группа военных в Габоне объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Организаторы переворота объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли до последующего распоряжения.
Накануне лидер страны на время переходного периода генерал Брис Олигуи Нгему заявил, что власти намерены действовать быстро, но не будут спешить с проведением очередных выборов. Генерал разъяснил, что военные не хотят повторять предыдущих ошибок и не желают, и чтобы у власти в конечном счете оказались те же самые скомпрометировавшие себя люди.
В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана
Азербайджанские военные перехватили ударный БПЛА ВС Армении
Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыване
ANAMA направит свыше 1 млн манатов на закупку микроавтобусов
Топливные компании Эстонии предупредили о повышении цен на газ осенью при сокращении его потребления
Наццентр гидрометеорологии Азербайджана закупит оборудования и ПО на 1,2 млн манатов
Алиев выделил средства на вознаграждения за высокие результаты на XXXI Всемирной летней Универсиаде студентов и Европейском летнем юношеском фестивале
Алиев распорядился выделить 1 млн манатов Управлению мусульман Кавказа
Страны ЕС в I полугодии экспортировали в Азербайджан духов и туалетной воды на 8,6 млн евро
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
ИВ Гянджи направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству парков
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Абоненты Bakcell смогут контролировать безопасность своих детей с помощью приложения «NaviMax»
Бакинская высшая школа нефти вновь лидирует по проходным баллам
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС