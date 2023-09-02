ООН при участии Турции подготовила новые предложения для возобновления «зерновой сделки»

ООН при поддержке Турции подготовила новый пакет предложений по «зерновому коридору», что станет основой для возобновления зерновой инициативы, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции после переговоров в Москве, передает агентство Anadolu в субботу.
Сообщается, что новый пакет предложений ООН подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT и размораживание активов российских компаний в Европе.
Агентство Anadolu отмечает, что Москва предлагает отправить в Турцию 1 млн тонн зерна, которое при финансовой поддержке Катара будет перерабатываться и поставляться в наименее развитые страны.
«Однако по сравнению с объемом работы Черноморской зерновой инициативы, которая позволяет экспортировать около 33 млн тонн зерна за год, предложенный Россией объем зерна остается намного ниже потребностей», - говорится в информации.
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