Глава Минюста Украины пообещал добиваться экстрадиции уехавших «топ-коррупционеров»

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что страна будет добиваться экстрадиции "топ-коррупционеров", которые уехали за границу.
"Сначала пойдут "топы" - те, кто украл больше всего. Их мы попробуем достать в первую очередь. А средняя рыба и другие персонажи уйдут позже",- сказал господин Малюська в эфире единого телемарафона.
Денис Малюська отметил, что страны Европы, куда уехало большинство подозреваемых в коррупции, осторожно относятся к экстрадиции на Украину из-за военных действий в стране.
"И их адвокаты отмечают, что передавать в Украину таких персонажей будет крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев, к сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока в экстрадиции",- добавил он.
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