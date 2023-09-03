Глава Минюста Украины пообещал добиваться экстрадиции уехавших «топ-коррупционеров»

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что страна будет добиваться экстрадиции "топ-коррупционеров", которые уехали за границу.

"Сначала пойдут "топы" - те, кто украл больше всего. Их мы попробуем достать в первую очередь. А средняя рыба и другие персонажи уйдут позже",- сказал господин Малюська в эфире единого телемарафона.

Денис Малюська отметил, что страны Европы, куда уехало большинство подозреваемых в коррупции, осторожно относятся к экстрадиции на Украину из-за военных действий в стране.

"И их адвокаты отмечают, что передавать в Украину таких персонажей будет крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев, к сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока в экстрадиции",- добавил он.