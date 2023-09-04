Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8338 RUR   0.0176 GBR   2.1434 TRY   0.0637

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 85.55 +1.92 Brent 88.55 +1.72

СНГ 04.09.2023 10:19

Назначены главы Минтранспорта и Минторговли Казахстана

Бывший глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев назначен на должность министра во вновь созданное министерство транспорта, сообщила пресс-служба главы государства.

В пятницу по распоряжению президента Казахстана министерство индустрии и инфраструктурного развития было разделено на два новых ведомства: министерство транспорта и министерство промышленности и строительства.

Пресс-служба президента также сообщает, что министерство торговли и интеграции Казахстана возглавил Арман Шаккалиев. До назначения Шаккалиев был заместителем главы Минторговли.

Ранее ведомство возглавлял Серик Жумангарин, он совмещал эту должность с постом вице-премьера. За ним указом президента сохранилась должность заместителя премьер-министра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, МИНИСТРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Президент Казахстана раскритиковал правительство за нерасторопность

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az