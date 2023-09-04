Назначены главы Минтранспорта и Минторговли Казахстана

Бывший глава министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев назначен на должность министра во вновь созданное министерство транспорта, сообщила пресс-служба главы государства.

В пятницу по распоряжению президента Казахстана министерство индустрии и инфраструктурного развития было разделено на два новых ведомства: министерство транспорта и министерство промышленности и строительства.

Пресс-служба президента также сообщает, что министерство торговли и интеграции Казахстана возглавил Арман Шаккалиев. До назначения Шаккалиев был заместителем главы Минторговли.

Ранее ведомство возглавлял Серик Жумангарин, он совмещал эту должность с постом вице-премьера. За ним указом президента сохранилась должность заместителя премьер-министра.