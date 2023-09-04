Баку и Пекин обсудили перспективы укрепления экономического сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что обсудил с заместителем министра коммерции Китая Лин Цзи перспективы укрепления экономического сотрудничества Баку и Пекина.
«В ходе встречи с заместителем министра коммерции Китайской Народной Республики Лин Цзи обсудили имеющиеся возможности для укрепления двусторонних экономических отношений, расширения сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, а также содействия взаимодействию в рамках инфраструктурных проектов», - написал Джаббаров в понедельник в соцсети «Х» (ранее твиттер).
Р.Керимов
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