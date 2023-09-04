Саммит G20 в Индии посетит премьер госсовета КНР Ли Цян

Саммит G20 в Дели по приглашению Индии посетит премьер государственного совета КНР Ли Цян, сообщает в понедельник Global Times со ссылкой на МИД страны.
"Китай с нетерпением ожидает, что на саммите G20 в Дели удастся прийти к согласию по решению проблем в экономике и развитии, что придаст внешнему миру уверенность и посодействует общему процветанию и росту", - приводит издание слова представителя МИД Мао Нин.
Она отметила, что Ли Цян посетит саммит по приглашению Индии.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что его разочаровали сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин, возможно, не примет участие в саммите G20 в Дели.
Саммит пройдет в индийской столице 9-10 сентября.
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