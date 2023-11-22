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Дальнее зарубежье 22.11.2023 17:34

Байден и Си Цзиньпин не примут участия в виртуальном саммите G20

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не собираются участвовать в саммите G20, который пройдет в среду в виртуальном формате, сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД Индии, председательствующей в G20 в этом году.

"Премьер Индии Нарендра Моди в среду проведет виртуальную встречу лидеров "Группы двадцати", однако председатель КНР Си Цзиньпин не примет в ней участия", - информирует агентство. Отмечается, что вместо него на встрече будет присутствовать премьер государственного совета КНР Ли Цян.

"Президент США Джо Байден пропустит саммит", - говорится в сообщении Bloomberg.

При этом министр иностранных дел Индии Винай Кватра заявил накануне, что "значительное большинство" лидеров G20 примут участие в виртуальном саммите.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите "Группы двадцати", который пройдет в формате ВКС.

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Тэги: G20, США, КИТАЙ, УЧАСТИЕ


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