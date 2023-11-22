Байден и Си Цзиньпин не примут участия в виртуальном саммите G20

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не собираются участвовать в саммите G20, который пройдет в среду в виртуальном формате, сообщает Bloomberg со ссылкой на МИД Индии, председательствующей в G20 в этом году.
"Премьер Индии Нарендра Моди в среду проведет виртуальную встречу лидеров "Группы двадцати", однако председатель КНР Си Цзиньпин не примет в ней участия", - информирует агентство. Отмечается, что вместо него на встрече будет присутствовать премьер государственного совета КНР Ли Цян.
"Президент США Джо Байден пропустит саммит", - говорится в сообщении Bloomberg.
При этом министр иностранных дел Индии Винай Кватра заявил накануне, что "значительное большинство" лидеров G20 примут участие в виртуальном саммите.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном саммите "Группы двадцати", который пройдет в формате ВКС.
Президент Узбекистана посетит Азербайджан
Вертикальное планирование земельных работ в рамках восстановления села Хоровлу обойдется в 4,1 млн манат
Новак: текущие цены на нефть на достаточно хорошем уровне, рынок сбалансирован
Встреча ОПЕК+ перенесена на 30 ноября
Баку и Астана обсудили сотрудничество в цифровизации мониторинга в сфере ТЭК
Индекс стоимости жилья в Азербайджане в III квартале вырос на 10%
Де Бьязи покидает пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу
Шесть футболок Лионеля Месси с ЧМ-2022 могут уйти с молотка за $10 млн
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Не однодневная, а 40-дневная кампания по скидке на кредит от Yelo Bank!
Nar обучает местных ИТ-специалистов
AZAL, Азербайджанское Бюро по туризму и China Tourism Group подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире