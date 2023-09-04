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Дальнее зарубежье 04.09.2023 22:30

Молдова не имеет исторических долгов перед Газпромом - Санду

Молдова не имеет исторических долгов перед ПАО "Газпром", заявила президент Майя Санду в ходе состоявшейся в минувшие выходные в Гагаузии встречи с женщинами-предпринимателями из автономии.

Глава республики отметила, что отсутствие долга подтверждено результатами аудита, проведенного двумя зарубежными компаниями.

"Это еще не известно общественности, но правительство вскоре объявит результаты проведенного аудита. Представители "Газпрома" говорили нам о долге почти в $800 млн. Хотели быстро обмануть. Оставили нас без газа перед началом отопительного сезона 2021 года. Зима на носу: "Давайте быстро подписываете, что вы за четыре года вернете $800 млн, и у вас будет газ", - сказали они. Мы ответили, что не можем это подписать, поскольку это ужасно большие деньги и мы не можем на такое подписаться. Нам сказали: "У вас не будет газа". Но мы справились", - подчеркнула Санду.

Она добавила, что за 30 лет независимости Молдовы никто не пробовал покупать газ не у России.

"Если газ продает только монополист, то это не нормально. И они (представители "Газпрома" - ИФ) сказали, что мы не сможем за два месяца поменять закон, найти новые контракты. Это было некрасиво с их стороны. Заместитель руководителя администрации Путина Дмитрий Козак сказал, что будем контракт продлевать, а затем поменял решение. Я считаю, что мы поступили правильно", - заявила Санду.

Ранее сообщалось, что новый договор между "Газпромом" и "Молдовагазом" был подписан в октябре 2021 года сроком на пять лет. Он вступил в силу с 1 ноября 2021 года. Этому предшествовали долгие переговоры и подписание протокола о дальнейших действиях сторон.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ГАЗПРОМ, ДОЛГ


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