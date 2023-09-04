Япония выделит 130 млн евро помощи рыбакам, пострадавшим от запрета Китая на ввоз морепродуктов

Правительство Японии выделит порядка 130 млн евро в рамках мер поддержки рыбной промышленности после введения КНР запрета на ввоз рыбы и морепродуктов из этой страны, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ.
Этот пакет мер станет дополнительным к основному - объемом около 500 млн евро, который власти уже заложили в бюджет для компенсации ущерба.
Ранее сообщалось, что таможенное управление Китая объявило о приостановке импорта всех морепродуктов из Японии после новости о начале сброса в Тихий океан воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1".
В Пекине отметили, что сброс воды начат, несмотря на "серьезные сомнения и возражения международного сообщества", и назвали это решение "крайне эгоистичным и безответственным актом", который игнорирует интересы международной общественности.
Токио рассматривает возможности подачи протеста в ВТО, поскольку считает необоснованным решение Пекина.
В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии на условной границе
Кулаков назначен новым командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе
Brent торгуется у $89 за баррель
Молдова передала свою ГТС в управление румынской компании
Китай планирует увеличить продажи автомобилей на 3% в 2023 году
Центральная больница Хачмазского района направит 763 тыс. манатов на капремонт нежилых зданий
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 268 квартир с правом выкупа
В Азербайджане создают историко-культурный и этнографический заповедник «Хыналыг и Кочевой Путь»
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
«Dirchalish 14» получила подряд на 1,2 млн манатов на работы по благоустройству улиц Сальяна
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Yelo Bank поддержал программу "Самозанятость"
AccessBank является членом международного Центра Микрофинансирования!
Банк Республика запустил кампанию по микрокредитам «Золотая осень - Ноль процентов»
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС