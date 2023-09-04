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Карабах 04.09.2023 16:29

В Карабахе и В.Зангезуре от мин и боеприпасов очищено свыше 95 тыс. га - ANAMA

В Карабахе и Восточном Зангезуре с ноября 2020 года очищено от мин и боеприпасов свыше 95 тыс. га, заявил председатель правления Национального агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов журналистам в понедельник.

Он также отметил, что на сегодняшний день обнаружено и обезврежено около 30 тыс. противопехотных мин, около 17 тыс. противотанковых мин и более 40 тыс. неразорвавшихся боеприпасов.

«С ноября 2020 года, после окончания Второй Карабахской войны, жертвами мин стали 305 человек. 57 из них погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести», - отметил Сулейманов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ANAMA, КАРАБАХ, РАЗМИНИРОВАНИЕ


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