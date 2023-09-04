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Регион 04.09.2023 21:11

Иран заинтересован в дальнейших военных учениях с дружественными странами - военачальник

Иран готов усилить военное сотрудничество в различных сферах со всеми дружественными государствами, в частности, страна готова к совместным учениям, сообщает агентство "Мехр" со ссылкой на командующего силами ПВО генерала Алирезу Сабахифарда.

"ВС Ирана, особенно силы ПВО, готовы усилить военное сотрудничество в сфере обучения и проведения совместных учений, обмена техническим и оперативным опытом, а также встреч со всеми дружественными и союзническими странами", - пишет агентство со ссылкой на этого военачальника.

Генерал в понедельник провел встречу с военными атташе дружественных стран в Тегеране в день 15-й годовщины иранских сил ПВО. Он поблагодарил их как представителей военных сил дружественных стран, которые играют конструктивную роль в расширения связей, и пожелал им "успеха в их миссиях".

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Тэги: ИРАН, ВС, СОТРУДНИЧЕСТВО, ГОТОВНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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