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Дальнее зарубежье 04.09.2023 18:18

Захватившие власть в Нигере военные решили открыть воздушное пространство

Военное руководство Нигера приняло решение с понедельника открыть воздушное пространство, сообщают в понедельник франкоязычные СМИ.

Путчисты закрыли небо над Нигером для полетов 6 августа, объяснив свое решение "угрозой вторжения со стороны соседних стран".

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

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Тэги: НИГЕР, НЕБО, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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