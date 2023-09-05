Air Europa будет год использовать биотопливо Cepsa из отработанного кулинарного масла на маршруте Мадрид-Гавана

Крупная испанская авиакомпания Air Europa и нефтехимическая корпорация Cepsa договорились о поставке экологически чистого авиационного топлива (SAF) для ежемесячного рейса Мадрид-Гавана.
Согласно пресс-релизу Cepsa, речь идет о 14,4 тоннах биотоплива, произведенного из органических отходов и отработанных кулинарных масел, оно будет составлять 2% в общем баке самолета. "Инициатива предотвратит выброс в атмосферу почти 50 тонн CO2, что эквивалентно посадке 575 деревьев", - поясняется в сообщении.
По новым правилам ReFuelEU Aviation, разработанным Европейским союзом, с 2025 года авиакомпании должны использовать 2% биотоплива, а затем увеличивать объем до 6% в 2030 году и 70% в 2050 году. Рейс Air Europa Мадрид-Гавана послужит пробным запуском перед реализацией этого плана.
Cepsa производит биотопливо второго поколения (2G) из органических отходов и использованных кулинарных масел в энергетическом парке La Rаbida в Палос-де-ла-Фронтера (Уэльва). Недавно компания начала продавать SAF в аэропортах Мадрида, Барселоны, Пальмы-де-Майорки и Севильи. Чтобы обеспечить стабильные поставки клиентам, Cepsa совместно с Bio-Oils построит крупнейший завод по производству биотоплива второго поколения в Южной Европе, инвестировав до 1 млрд евро. Завод в Палос-де-ла-Фронтера будет введен в эксплуатацию в 2026 году и будет иметь производственную мощность в 500 тыс. тонн SAF и возобновляемого дизельного топлива.
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