Кулеба анонсировал переговоры Зеленского и Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры после поездки турецкого лидера в Сочи на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я убежден, что по результатам беседы Эрдогана с Путиным состоится контакт между президентом Эрдоганом и президентом Зеленским", - сказал Кулеба, слова которого приводит The Guardian.

Он также подчеркнул, что в отношениях между лидерами Украины и Турции существует доверие.